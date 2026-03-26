Sergio G. Cañizares

Sa Blanca Dona conquista Eivissapiens 2026 en una final con ambiente festivo

Can Ventosa se convirtió este viernes en el gran escenario del conocimiento pitiuso con la final de Eivissapiens 2026. Bombos, cornetas, trajes tradicionales y gritos de ánimo acompañaron una jornada marcada por pruebas sobre cultura, territorio y tradiciones de Ibiza y Formentera. Sa Blanca Dona tomó ventaja desde el arranque en una edición que también dejó espacio para los ucs, la música y el teatro.