Sergio G. Cañizares

Eugenia se va de Ibiza: de 1.200 a 2.800 euros de alquiler

La crisis de la vivienda en Ibiza ha alcanzado un nuevo extremo: ya no solo resulta imposible alquilar un piso, también empieza a serlo acceder a una simple habitación. Este explainer toma como ejemplo el caso de Eugenia, una joven trabajadora que se ve obligada a dejar la isla después de que el alquiler del piso que compartía pasara de 1.200 a 2.800 euros al mes. Su historia resume una realidad cada vez más extendida: precios desbocados, condiciones abusivas y trabajadores que, aun teniendo empleo, ya no pueden permitirse vivir en la isla. Más información