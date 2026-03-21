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Vivienda, huelga y falta de personal marcan la semana en Ibiza

Vivienda, huelga y falta de personal marcan la semana en Ibiza

Sergio G. Cañizares

Vivienda, huelga y falta de personal marcan la semana en Ibiza

Sergio G. Cañizares

Ibiza
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La falta de vivienda vuelve a marcar el inicio de la temporada en Ibiza, con trabajadores que viven en caravanas pendientes de desalojo mientras las administraciones buscan soluciones. La semana deja también una posible huelga que puede afectar al aeropuerto en Semana Santa, cambios en las procesiones por las obras en Dalt Vila, varias operaciones policiales contra el tráfico de drogas y la falta de aspirantes para cubrir plazas de taxi en plena demanda turística.

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