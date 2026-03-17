P.N.

Diez arrestados en Ibiza por formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza, pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial UDYCO, han desarticulado un grupo criminal que presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas en el barrio de sa Penya, en Ibiza. La operación, llevada a cabo el pasado 12 de marzo, ha culminado con la detención de diez personas, entre las que se incluyen una mujer y nueve hombres, de origen español y con edades comprendidas entre los 18 y los 48 años. Todos ellos están acusados de ser los presuntos responsables de esta actividad ilícita, en un operativo que ha marcado un importante golpe contra el narcotráfico en la isla.