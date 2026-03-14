Sergio G. Cañizares

Serpientes de dos metros, Villa Otilia en venta y multas al alquiler ilegal

Las serpientes invasoras vuelven a dejar sustos en Ibiza, el recién inaugurado Parador abre con precios que han generado debate y una finca destinada a residencia de mayores aparece en venta por más de 800.000 euros. La semana deja también sanciones al alquiler turístico ilegal, la limpieza de un caso de Diógenes tras 14 años y dos noticias positivas para cerrar: el rescate de un gato en un incendio y la mejoría de la joven víctima de un intento de asesinato. Más información