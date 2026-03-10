Sergio G. Cañizares

Los primeros huéspedes llegan al Parador de Ibiza

El Parador de Ibiza ya ha abierto sus puertas a sus primeros huéspedes. Este martes han comenzado a llegar los primeros clientes al nuevo establecimiento ubicado en Dalt Vila, que estrena así sus instalaciones con visitantes llegados de distintos puntos de España. En este vídeo, algunos de ellos cuentan sus primeras impresiones tras alojarse en el histórico enclave y descubrir las vistas sobre el puerto y la ciudad amurallada.