8M en Ibiza: concentración por el Día Internacional de la Mujer

Guillermo Sáez

El paseo de s'Alamera se ha convertido en el epicentro en Ibiza de las celebración este domingo del 8M, el Día Internacional de la Mujer, que ha tenido muy presente a la última víctima de violencia machista de Sant AntoniUnas 150 personas, según la estimación realizada por la Delegación de Gobierno, han pintado de morado Vara de Rey y han convertido el día en una nueva reivindicación del feminismo.

