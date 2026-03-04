Sergio G. Cañizares

Horeca Ibiza reúne a 120 expositores del sector hostelero

La feria Horeca Ibiza ha abierto este miércoles sus puertas en el recinto ferial con 120 stands y cerca de 500 marcas, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro del sector de la hostelería y la restauración en la isla. Profesionales, empresas y proveedores se dan cita en este evento para presentar productos, intercambiar ideas y establecer contactos en un sector en constante evolución. Más información