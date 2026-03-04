José Miguel L. Romero

La guerra en el Golfo planea sobre la ITB y la temporada turística de Eivissa

La feria turística de Berlín arranca marcada por la escalada bélica en Oriente Medio, con cancelaciones de vuelos y ajustes de rutas que afectan a destinos clave como Emiratos, Egipto o Turquía. En este contexto de incertidumbre, el sector turístico pitiuso analiza si parte de esa demanda internacional podría redirigirse hacia lugares considerados más seguros, como Eivissa, y qué impacto tendría en reservas y precios de cara a la temporada 2026. Más información