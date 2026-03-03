Sergio G. Cañizares

El mar como frontera y tragedia

En apenas tres días, la ruta migratoria hacia las Pitiusas ha dejado imágenes extremas y dramáticas: dos bebés ingresados en el Hospital Can Misses tras seis días a la deriva y la aparición de dos cadáveres en playas de Formentera. Mientras continúan llegando pateras a Ibiza y Formentera, el goteo de rescates y fallecimientos vuelve a poner el foco en la cara más dura del mar y en las condiciones cada vez más precarias en las que se realizan estas travesías. Más información