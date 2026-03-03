D.I.

Un dj ibicenco presencia misiles desde la planta 53 en Abu Dabi

Un dj de Ibiza que se encuentra trabajando en Abu Dabi ha vivido en primera persona el estallido del conflicto con Irán. Desde la planta 53 del edificio en el que reside, asegura haber visto cómo los misiles cruzaban el cielo y explotaban frente a su apartamento. En este vídeo, grabado en plena alerta aérea, se aprecia uno de esos proyectiles avanzando hacia la ciudad en unos momentos que el joven describe como “de ciencia ficción” y de máxima tensión. Más información