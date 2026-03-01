Sergio G. Cañizares

José Antonio López: “No es lo mismo tardar 20 minutos que 10”

El responsable del servicio de bomberos de Ibiza analiza el relevo generacional dentro del cuerpo, la mejora de medios y el impulso a los futuros subparques de la isla. En la entrevista, también aborda la presión con la que trabajan en accidentes graves, el desgaste físico y emocional del servicio y la importancia de reducir los tiempos de respuesta para mejorar la atención al ciudadano. Más información