Secciones

Es noticia
Vivienda en FormenteraHistoria Franco MontiMedalla de Oro IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin
José Antonio López: “No es lo mismo tardar 20 minutos que 10”

José Antonio López: “No es lo mismo tardar 20 minutos que 10”

Sergio G. Cañizares

José Antonio López: “No es lo mismo tardar 20 minutos que 10”

Sergio G. Cañizares

Sant Rafel
RRSS WhatsAppCopiar URL

El responsable del servicio de bomberos de Ibiza analiza el relevo generacional dentro del cuerpo, la mejora de medios y el impulso a los futuros subparques de la isla. En la entrevista, también aborda la presión con la que trabajan en accidentes graves, el desgaste físico y emocional del servicio y la importancia de reducir los tiempos de respuesta para mejorar la atención al ciudadano. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents