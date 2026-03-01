Sergio G. Cañizares

Franco Monti: el latido de África en un bosque de Ibiza

En una montaña de Sant Carles, entre pinos y sabinas, se alza un bosque de esculturas que parece susurrar historias lejanas. Franco Monti, marchante de arte africano durante décadas, encontró en Eivissa el lugar donde reinventarse y dar forma a un universo propio: tótems de hormigón coloreado donde laten la memoria de África, la luz de la isla y una espiritualidad silenciosa. Este vídeo recorre la vida y el legado de un creador enigmático que convirtió el paisaje ibicenco en territorio íntimo y simbólico. Más información