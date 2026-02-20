Sergio G. Cañizares

Corona recupera la sitja tradicional con escolares de la isla

La Rota d’en Coca, en Corona, ha vuelto a acoger la tradicional elaboración de una sitja, una práctica ancestral para hacer carbón vegetal que forma parte del patrimonio etnográfico de Ibiza. En la jornada han participado varios centros escolares, cuyos alumnos han podido conocer de primera mano el proceso de encendido, el funcionamiento de los antiguos hornos y la importancia de conservar estos oficios vinculados al paisaje y a la cultura rural de la isla. Más información