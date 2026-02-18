Sergio G. Cañizares

Orienta-t muestra las opciones de futuro en Ibiza

Miles de estudiantes de Ibiza y Formentera buscan estos días su futuro académico y profesional en la feria educativa Orienta-t, que reúne 50 estands con propuestas de formación profesional, grados universitarios, idiomas, fuerzas y cuerpos de seguridad y otros servicios formativos. Una cita pensada para orientar a alumnos de ESO y Bachillerato y acercarles, de forma práctica y directa, todas las opciones que tienen a su alcance. Más información