Sergio G. Cañizares

Así ha sido la rúa de Carnaval de Sant Antoni

La rúa de Carnaval de Sant Antoni ha vuelto a llenar de color y ambiente festivo las calles del municipio en una jornada marcada, esta vez sí, por la tregua del viento. Miles de personas se congregaron desde primera hora de la tarde para presenciar un desfile multitudinario en el que no faltaron la imaginación, la música y el humor, incluso con guiños a los vendavales de las últimas semanas. Comparsas escolares, carrozas y disfraces temáticos recorrieron el trayecto entre la avenida del Dr. Fleming y el centro del pueblo en una de las citas más esperadas del calendario festivo.