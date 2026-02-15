Sergio G. Cañizares

María Victoria Torres, jueza: «La Justicia de Eivissa da vértigo: está congestionada y colapsada»

La jueza sustituta María Victoria Torre analiza en esta entrevista la situación de los juzgados de Ibiza tras siete meses y medio trabajando en el Tribunal de Instancia. Habla del colapso judicial, de la sobrecarga de funcionarios y jueces, de los desahucios y de los límites del sistema actual, y defiende la necesidad de filtros y vías alternativas para evitar que la Justicia siga desbordada. Más información