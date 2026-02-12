Para ver este vídeo suscríbete a Diario de Ibiza o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Nuria García Macias / Jessica Merodio

Bomberos intervienen en una vivienda de Ibiza para cerrar las ventanas que corrían riesgo de romperse

Los bomberos de Ibiza han tenido que intervenir en un piso en plena avenida España al percatarse de que las ventanas de la vivienda estaban abiertas y dando sacudidas a causa del fuerte viento. Según la información proporcionada por testigos presenciales a los que los bomberos pusieron al corriente de la situación, "la vivienda aparentemente estaba desocupada y las ventanas abiertas, por lo que el corría el riesgo de que los vidrios se rompieran y cayera a la vía". Finalmente, los efectivos pudieron acceder sin problema a la vivienda y no han trascendido ninguna incidencia.