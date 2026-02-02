Para ver este vídeo suscríbete a Diario de Ibiza o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Gerardo Ferrero

Vídeo: espectacular rescate del contenedor que lanzó contra la costa el último temporal en Ibiza y Formentera

El intenso episodio de viento que afectó durante todo el fin de semana a las Pitiusas provocó incidentes en el litoral de Formentera. Un contenedor propiedad de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que almacenaba material para la instalación de una barrera anticontaminación, fue arrastrado a primera hora del sábado por el viento y acabó en en la costa, a pocos metros del puerto de la Savina.