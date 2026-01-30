Juan López

Arrancan las obras del Parc Motor de sa Coma en Ibiza

El Parc Motor de sa Coma cuenta con un presupuesto de adjudicación de 5,7 millones de euros. Las obras, con una duración prevista de 18 meses, comenzaron el 13 de mayo de 2025 y tienen como fecha estimada de finalización el 22 de septiembre de 2026. La empresa adjudicataria es Matías Arrom Bibioni, S.L. El circuito se ha diseñado a cota inferior, rodeado de taludes y pantallas acústicas, con una longitud total de 1.525 metros, una anchura de 6 metros y una recta de salida de 105 metros, incorporando una zona de seguridad de dos metros paralela al trazado. El complejo dispondrá de pit lane, paddock, zona de comisarios, vestuarios, baños, enfermería, parrilla de salida, instalaciones para el público, bar y zonas técnicas, además de un amplio sistema de control ambiental.