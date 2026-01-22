Sergio G. Cañizares

La sucesión de temporales deja a Talamanca al límite

La tormenta Harry ha dejado una imagen muy deteriorada de la playa de Talamanca, uno de los arenales más emblemáticos de Ibiza. El temporal ha agravado los daños ya existentes, ha destrozado la pasarela y ha vuelto a evidenciar la fragilidad de este tramo del litoral ante unos episodios cada vez más frecuentes e intensos. El vídeo muestra el estado actual de la playa tras los últimos embates del mar y recoge la preocupación de vecinos y trabajadores de la zona. Más información