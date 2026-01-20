Secciones

Es noticia
Artista solidaria en IbizaBorrasca Harry IbizaFormentera.ecoLa victoria del UD Ibiza
instagramlinkedin
Vídeo: La borrasca 'Harry' azota la costa de Can pujol y Port des Torrent en Ibiza

Para ver este vídeo suscríbete a Diario de Ibiza o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

J.A. Riera

Vídeo: La borrasca 'Harry' azota la costa de Can pujol y Port des Torrent en Ibiza

J.A. Riera

Ibiza
RRSS WhatsAppCopiar URL

La borrasca que mantiene en alerta naranja a las Pitiusas por fenómenos costeros, lluvias intensas y fuertes vientos. Esta tarde la zona litoral de Cala de Bou ha sufrido las consecuencias de la tormenta 'Harry', que ha provocado grandes olas que engullían la mayor parte de la costa.

Tracking Pixel Contents