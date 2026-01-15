Secciones

Interceptados 33 migrantes en tres pateras en Formentera

Sergio G. Cañizares

Ibiza
La Guardia Civil ha interceptado este jueves a un total de 33 personas llegadas en tres pateras a Formentera, en diferentes intervenciones realizadas a lo largo de la madrugada y la mañana. Los migrantes, todos de origen magrebí, fueron localizados en la zona de la Mola y en el camí de s’Arenal, y trasladados posteriormente a Ibiza para su identificación por parte de la Policía Nacional, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. En lo que va de año, han llegado siete pateras a aguas pitiusas con un total de 98 personas a bordo. Más información

