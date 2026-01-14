Sergio G. Cañizares

Madrugones para inscribirse en el Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni

El Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni encara su decimotercera edición con una expectación máxima. La apertura de inscripciones, este miércoles 14 de enero, ha vuelto a evidenciar el interés que despierta esta cita gastronómica, con decenas de participantes esperando desde primera hora de la mañana para asegurarse una plaza en uno de los concursos más populares del calendario festivo del municipio. Más información