Sergio G. Cañizares

Los superhéroes llevan la magia a Can Misses

Cuatro superhéroes han vuelto a recorrer este martes la planta de Pediatría del Hospital Can Misses para sorprender a una decena de niños hospitalizados con regalos, sonrisas y una visita muy especial a pocos días de Navidad. Una iniciativa solidaria que, un año más, ha llevado ilusión a los menores ingresados y a sus familias, transformando por unos minutos la rutina hospitalaria en una experiencia inolvidable. Más información