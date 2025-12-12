Sergio G. Cañizares

La salinera logra una buena cosecha pese a la dana

La Salinera de Ibiza encara el final de la campaña con una valoración positiva de la cosecha pese a las dificultades provocadas por las lluvias torrenciales de este otoño. Aunque las danas de finales de septiembre y octubre han supuesto una merma de unas 11.000 toneladas, la producción total rondará las 69.000, una cifra elevada que confirma el buen rendimiento de la campaña. El principal reto ha sido la gestión del espacio para extraer la sal acumulada, con unas 50.000 toneladas que podrán sacarse y el resto que permanecerá en los estanques cristalizadores para la próxima cosecha.