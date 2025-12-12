DI

La chica que sufrió un accidente de tráfico pide ayuda para dar con el paradero de un testigo clave para el caso

El conductor de una furgoneta que circulaba en ese momento por la misma rotonda paró para auxiliar a su hija. Una vez en el lugar, los agentes de la Guardia Civil le preguntaron a este conductor si estaba implicado en el siniestro. "Al decirles que no, los agentes le pidieron que abandonara la zona, sin preguntarle nada", señala. Tras matizar que el trato de los agentes fue "perfecto, estuvieron muy atentos y educados", relata que su atestado, que recibió hace una semana, concluye dándole la razón a la versión de la conductora que, insiste, fue la que provocó que su hija perdiera el control del coche y se estrellara.