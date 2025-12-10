Sergio G. Cañizares

Los médicos reclaman en Can Misses un estatuto marco propio

Decenas de facultativos de Ibiza se han concentrado este miércoles frente al Hospital Can Misses en la segunda jornada de la huelga nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Reclaman un Estatuto Marco propio, mejoras laborales urgentes y el fin de las guardias interminables que no computan para la jubilación. La protesta, con un seguimiento del 80%-85% en el hospital, ha provocado la suspensión de casi 30 operaciones y más de 600 consultas de Atención Primaria en Ibiza y Formentera. Entre pancartas y aplausos, los médicos han denunciado un “maltrato institucional” que, aseguran, compromete la calidad asistencial y empuja al límite a un colectivo agotado.