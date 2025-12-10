Sergio G. Cañizares

Calamares con sobrasada en el Mercat Nou: el sabor del otoño ibicenco

El Mercat Nou de Ibiza ha acogido una degustación especial de calamars amb sobrassada preparada por el chef y restaurador Pere Tur, propietario de Sa Nansa, en el marco del programa “Temps de tardor”. En el acto han participado la consellera Maria Fajarnés, la concejal de Vila Sara Barbado, las cofradías de pescadores de Peix Nostrum y la Cooperativa Ramadera Carn & Coop, en una iniciativa que pone en valor el producto local y la cooperación entre sectores clave del territorio.