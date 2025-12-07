Sergio G. Cañizares

Gustavo Gómez: "Puedes tener trabajo y estar en exclusión social"

El coordinador de Cáritas Ibiza, Gustavo Gómez Bello, alerta del impacto que la crisis de la vivienda tiene sobre todas las problemáticas sociales de la isla. Explica cómo incluso personas con empleo estable acuden hoy a pedir ayuda, describe el aumento de la exclusión moderada y la desaparición de la clase media, y detalla las dificultades de acompañar a quienes no saben dónde dormir cada noche. Gómez repasa además situaciones recientes como los desalojos de Can Rova, reclama soluciones habitacionales reales y destaca los programas de formación y empleo que Cáritas impulsa junto a empresas locales. Una entrevista que dibuja con claridad la desigualdad creciente en Ibiza y el reto urgente de asegurar condiciones de vida dignas para quienes hoy quedan al margen.