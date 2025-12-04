La nueva Orquestra de Cambra Ciutat de Ibiza se prepara para su debut
El estreno oficial de la nueva Orquestra de Cambra Ciutat d'Eivissa tendrá lugar durante las 21 horas de este jueves, fundada íntegramente por músicos de la isla y dirigida por la prestigiosa violinista y directora internacional de orquesta Lina Tur Bonet, galardonada con la Medalla de Oro de la Ciudad en 2017 y considerada por la prensa internacional una de las violinistas más virtuosas y versátiles de su generación. Este acontecimiento, que nace en el seno del Patronat Municipal de Música, coincide con la conmemoración del vigésimo sexto aniversario de la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.