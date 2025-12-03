Sergio G. Cañizares

Los vídeos más vistos en noviembre en Diario de Ibiza

La redactora web, Laura Martínez, repasa los vídeos más vistos en la web y las redes de Diario de Ibiza durante el mes de noviembre, un mes marcado por sucesos que generaron un gran impacto entre los lectores: desde el intento de ocupación en los apartamentos Mistral y la pelea en plena calle en Sant Antoni, hasta el insólito asalto a una casa en Formentera, la narcolancha varada con 523 kilos de cocaína y un robo captado por cámaras de seguridad. En redes, además, destacaron las imágenes de la tormenta que volvió a inundar es Pratet y el cierre del histórico restaurante Can Costa.