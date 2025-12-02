Sergio G. Cañizares

Peter Colurs regresa después de más de una década para un único concierto

Más de diez años después de su último concierto, Peter Colours, una de las bandas más influyentes del panorama indie ibicenco, vuelve a reunirse. El grupo, formado en 1997 y recordado por su enérgica mezcla de power-pop, garage y melodías luminosas, regresa a los escenarios para un concierto especial en Cañas’n’Roll. En esta entrevista, la banda repasa su historia, el porqué de su reencuentro y lo que pueden esperar los seguidores que llevan años pidiendo su vuelta. Más información