Imam Comunicación

Disfruta de la Navidad en Ibiza: CBbC Group propone menús exclusivos para empresas y familias

Con la llegada del mes de diciembre, las comidas y cenas de Navidad se convierten en un plan ideal para las empresas y las familias que buscan celebrar estas señaladas fechas con la mejor gastronomía y en el ambiente más especial. Por este motivo, CBbC Group presenta estos días diferentes menús de grupo, y propuestas especialmente diseñadas para vivir Nochebuena y Nochevieja con los mejores platos mediterráneos en dos de sus restaurantes más preciados: CBbC Marina Sta Eulalia y Ebusus CBbC Restaurant.