Sergio G. Cañizares

Can Costa cierra para siempre: se apaga un siglo de historia en la Marina

El restaurante Can Costa, un símbolo de la Marina de Vila con más de 100 años de historia, ha cerrado definitivamente sus puertas. Fundado en 1924 y gestionado durante tres generaciones por la misma familia, el emblemático local anunció su adiós mediante un emotivo comunicado en redes sociales. El cierre no supone un final de temporada, sino el final de una etapa centenaria que formó parte de la memoria colectiva de Ibiza. El explainer recoge en imágenes la trayectoria de este histórico establecimiento y el homenaje que le dedica su familia. Más información