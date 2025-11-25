Sergio G. Cañizares

25N en Ibiza: ‘No callaremos ante la violencia machista’

La Comisión 8M de Ibiza denunció este martes en el Parc de la Pau la negación política de la violencia de género y la falta de recursos para proteger a las víctimas durante la lectura de su manifiesto con motivo del 25N. Las asociaciones feministas recordaron a las 83 mujeres, niñas y niños asesinados en lo que va de año y alertaron del aumento de la violencia física, económica, digital, vicaria o institucional que sufren las mujeres. “No callaremos”, proclamaron, reclamando formación, educación en igualdad y más medios para combatir todas las violencias machistas. Más información