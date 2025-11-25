25N en Ibiza: ‘No callaremos ante la violencia machista’

Sergio G. Cañizares

Ibiza
La Comisión 8M de Ibiza denunció este martes en el Parc de la Pau la negación política de la violencia de género y la falta de recursos para proteger a las víctimas durante la lectura de su manifiesto con motivo del 25N. Las asociaciones feministas recordaron a las 83 mujeres, niñas y niños asesinados en lo que va de año y alertaron del aumento de la violencia física, económica, digital, vicaria o institucional que sufren las mujeres. “No callaremos”, proclamaron, reclamando formación, educación en igualdad y más medios para combatir todas las violencias machistas. Más información

