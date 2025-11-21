Sergio G. Cañizares

Nueva insularidad: cuánto cobrarán los funcionarios en Ibiza

El Gobierno aceptará equiparar el plus de insularidad que perciben los funcionarios del Estado en Baleares con el de Canarias, una reivindicación histórica de los sindicatos y que afecta a unos 7.500 empleados públicos. El complemento mensual pasará a ser de 410 euros en Ibiza y Formentera, y de 206 euros en Mallorca, con independencia de la categoría profesional. El acuerdo, todavía pendiente de cerrar plazos, busca frenar la falta de personal en la Administración estatal ante el elevado coste de vida en las islas. Más información