Las familias de Can Misses exigen reactivar las obras del gimnasio
Las familias del CEIP Can Misses se han concentrado este viernes para reclamar una solución urgente a la paralización de las obras del gimnasio del centro, detenidas desde junio y que mantienen casi la mitad del patio cerrado. Aseguran que esta situación reduce el espacio de recreo, dificulta la organización de actividades y afecta al proyecto de patios inclusivos. Con más de 260 firmas recogidas, las madres y padres piden respuestas claras y un calendario concreto para reactivar las obras. Más información
Últimos vídeos
MEDIO SIGLO DE LA CORONACIÓN DE JUAN CARLOS I