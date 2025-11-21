Las familias de Can Misses exigen reactivar las obras del gimnasio

Las familias de Can Misses exigen reactivar las obras del gimnasio

Sergio G. Cañizares

Las familias de Can Misses exigen reactivar las obras del gimnasio

Sergio G. Cañizares

Ibiza
RRSS WhatsAppCopiar URL

Las familias del CEIP Can Misses se han concentrado este viernes para reclamar una solución urgente a la paralización de las obras del gimnasio del centro, detenidas desde junio y que mantienen casi la mitad del patio cerrado. Aseguran que esta situación reduce el espacio de recreo, dificulta la organización de actividades y afecta al proyecto de patios inclusivos. Con más de 260 firmas recogidas, las madres y padres piden respuestas claras y un calendario concreto para reactivar las obras. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents