Sergio G. Cañizares

La esencia de Sant Josep toma forma en un videoclip

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado oficialmente el videoclip de ‘Sa cançó de Sant Josep’, compuesto por Reya Thomas como un regreso a sus raíces familiares y a la tradición musical payesa. La proyección se ha llevado a cabo en Can Sergent, una casa payesa con más de cuatro siglos de historia que sirvió como uno de los escenarios del rodaje. El vídeo, concebido como pieza promocional del municipio, pone en valor la identidad josepina en algo más de tres minutos de imágenes y música.