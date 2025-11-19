El periodista José Miguel L. Romero reconstruye, carta a carta, la relación entre un militar destinado en Marruecos y su esposa en Ibiza en los años 20

Sergio G. Cañizares

Ibiza
El periodista de Diario de Ibiza José Miguel L. Romero presenta ‘Quiero charlar un rato contigo’, un ensayo construido a partir de las 496 cartas que el capitán de Infantería Rafael García Ledesma envió desde la guerra del Rif a su esposa, Josefa Sorá, en Ibiza. Un epistolario excepcional que combina una historia de amor a distancia con un retrato minucioso de la vida cotidiana en la isla durante los años 20 y del duro conflicto militar en Marruecos.

