Sergio G. Cañizares

Izan Llunas: “Lo que llevo al Benidorm Fest no se parece a nada de lo que he hecho”

A sus 21 años, Izan Llunas —nieto de Dyango e hijo de Marcos Llunas, sexto en Eurovisión 1997— afronta el Benidorm Fest 2026 decidido a seguir el legado familiar… pero con sello propio. El músico ibicenco nos cuenta cómo vive la presión de tener dos eurovisivos en casa, recuerda su meteórica etapa en México —desde la serie de Luis Miguel hasta su disco de oro con solo 14 años— y adelanta detalles de su candidatura: una propuesta completamente nueva y la actuación más dinámica de su carrera. Más información