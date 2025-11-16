Sergio G. Cañizares

El GEN-GOB denuncia el cierre repentino de Can Casals y alerta del impacto educativo

El presidente del GEN-GOB, Joan Carles Palerm, explica en esta entrevista cómo la asociación recibió, sin previo aviso ni alternativas, la orden de abandonar Can Casals, el espacio donde realizaban buena parte de sus actividades de divulgación y educación ambiental. Palerm detalla la sorpresa por el escaso margen de tiempo que les dieron para marcharse, el papel clave que jugaba este centro en la formación de escolares de toda la isla y el riesgo de que se reduzca a la mitad su capacidad de sensibilización ambiental.