Sergio G. Cañizares

30 productores dan fuerza a la gran feria ecológica de las Pitiusas

La biodiversidad agraria y el producto local han sido los protagonistas de la IV Fira d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera que ha reunido en Sant Llorenç a 30 productores, elaboradores y payeses de las Pitiusas. La cita, organizada por APAEEF, aspira a consolidarse como el encuentro anual de referencia del sector insular, combinando talleres, charlas, cocina de temporada, música y actividades para todos los públicos, con el objetivo de acercar la agricultura ecológica a la ciudadanía y poner en valor la fuerza humana y territorial del campo pitiuso. Más información