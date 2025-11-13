Para ver este vídeo suscríbete a Diario de Ibiza o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Sergio G. Cañizares

Las cámaras captan el asalto nocturno a una vivienda de es Caló

Las cámaras de seguridad de la vivienda de es Caló (Formentera) allanada la madrugada de este miércoles por un grupo de una docena de jóvenes, al parecer migrantes llegados poco antes, han captado el asalto y lo que hicieron durante poco más de una hora. En las imágenes se observa cómo utilizan la terraza como refugio, consumen alimentos almacenados y dejan el espacio completamente desordenado. El vecino afectado, Toni Mayans, denuncia el "incivismo total" y lamenta el estado en que encontró su propiedad tras el suceso.