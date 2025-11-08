DAVID REVENGA

Golpe en Altea, Finestrat y Alicante a una red de blanqueo de dinero de la mafia rusa

La Policía Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada han realizado una macrooperación contra el blanqueo de dinero de la mafia rusa en la que han sido detenidas al menos 23 personas en Altea, Alicante, Finestrat, Ibiza, Madrid y Valencia. Uno de los arrestados es el presunto hacker ucraniano que ya fue apresado en 2018 en la playa de San Juan como cerebro de una banda de ciberladrones que robó más de mil millones de dólares a bancos de cuarenta países. También figuran entre los arrestados empresarios de origen ruso y un conocido abogado que también está al frente de una inmobiliaria de Altea y en cuyo domicilio la Policía intervino gran cantidad de armas. En los registros domiciliarios los agentes intervinieron unos 300.000 euros en efectivo y numerosos coches, entre otros efectos. Más información