Dos detenidos por el hallazgo de 523 kilos de cocaína en una embarcación varada en es Porroig

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Santa Eulària, ha detenido a dos hombres de nacionalidad española, de 38 y 30 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.Las detenciones están relacionadas con la embarcación que apareció varada el pasado 11 de octubre en es Porroig, en cuyo interior se hallaron 523 kilogramos de cocaína, según ha informado en unanota la Benemérita. Más información