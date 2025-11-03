Sergio G. Cañizares

El primer Foro de Educación Financiera de CaixaBAnk reúne a 200 alumnos de secundaria en el Club Diario de Ibiza

Doscientos alumnos de 3º y 4º de ESO de los colegios e institutos Mestral, Santa María, Nuestra Señora de las Nieves y Sa Colomina participaron el miércoles 29 de octubbre en el primer Foro de Educación Financiera, celebrado en el Club Diario de Ibiza. La jornada, organizada con el apoyo de CaixaBank, contó con las ponencias de los divulgadores e ‘influencers’ Josep y Jaume Vidal, que hablaron sobre inteligencia artificial, ahorro e inversión. El encuentro buscó acercar a los jóvenes conceptos básicos de economía y finanzas desde una perspectiva práctica y adaptada a su realidad. Más información