Eivissa amplía el homenaje a sus vecinos ilustres en el Cementiri Vell
El Ayuntamiento de Eivissa ha instalado diez nuevas placas conmemorativas en el Cementiri Vell dentro del proyecto ‘El silenci del record’, que busca poner en valor la historia de la ciudad a través de sus vecinos más destacados. Entre los homenajeados figuran personalidades como Abel Matutes Torres, Carles Roman Ferrer, Francesc Bonet Redolat y Victorí Planells Roig.
Últimos vídeos
Comparecencia en el Senado del presidente del Gobierno