Sergio G. Cañizares

Pepita Gabaldar, Premi Diario de Ibiza 2025 a la Acción Social

Pepita Gabaldar, Premio Diario de Ibiza 2025 a la Acción Social, convirtió el dolor en solidaridad. Tras vivir de cerca la enfermedad de su marido, fundó un grupo de voluntariado para acompañar a pacientes con cáncer en Formentera. Desde entonces, lucha para mejorar los recursos del hospital y ofrece compañía, escucha y apoyo a quienes atraviesan ese proceso, convencida de que “el acompañamiento es lo más importante que ellos tienen hoy en día”.