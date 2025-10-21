Sergio G. Cañizares

Maria Luisa Cava de Llano, Premi Diario de Ibiza 2025 a la Trayectoria de Servicio Público

María Luisa Cava de Llano, Premio Diario de Ibiza 2025 a la Trayectoria Profesional, repasa una vida dedicada al servicio público y a la defensa de los derechos ciudadanos. Abogada y política, asegura que su motivación “nació del deseo de ayudar y solucionar los problemas de los demás”. Habla del avance de las mujeres en la sociedad y en la política, de su compromiso con la abogacía y de una convicción que ha guiado toda su carrera: “Cumplir siempre con mis obligaciones y dar lo mejor de mí en cada etapa de la vida”.